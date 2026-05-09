Miguel Herrera volvió a lanzar críticas rumbo al Mundial 2026, ahora contra la forma en la que Javier Aguirre decidió concentrar a la Selección Mexicana antes de la Copa del Mundo.

El ‘Piojo’ aseguró que adelantar el llamado de futbolistas en plena Liguilla “no sirve”, pues considera que los jugadores llegan más desgastados mentalmente que beneficiados físicamente.

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¿Qué dijo Miguel Herrera sobre la Selección Mexicana de Javier Aguirre?

Al ser cuestionado por el método de Aguirre de convocar a los seleccionados mexicanos desde el 6 de mayo para la concentración para el Mundial, Herrera mostró su inconformidad.

“Tendrías que preguntárselo a Javier (Aguirre)”. “Yo como técnico y en mi idea, para mí no sirve, yo preferiría que jugarán en Liguilla y como yo lo hice conforme vayan siendo (eliminados)”, dijo para los micrófonos de FOX.

La polémica surgió luego de que Javier Aguirre lanzara un ultimátum a los futbolistas convocados, sobre quien no reportara a tiempo al Centro de Alto Rendimiento quedaría fuera de la lista final mundialista.

Finalmente todos los jugadores llegaron al CAR y la crisis entre clubes y Federación logró apagarse.

No es la primera vez que Miguel Herrera critica decisiones del proceso actual de Selección Mexicana. En meses recientes también señaló que “la planeación está mal hecha” rumbo al Mundial 2026 y ha mostrado diferencias con la idea futbolística de Aguirre.