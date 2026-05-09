Algo que se debe aplaudir respecto a laes que ha sabido ser una constante en las Copas del Mundo. Aunque sin éxito en cuanto a títulos, sólo cuatro países han acudido a más ediciones que México.

Esos son: Brasil (22), Alemania (20), Argentina e Italia (18). El Tri, por su parte, cuenta con 17 participaciones. Una cantidad mayor que naciones como Francia, España o Inglaterra.

Selección Mexicana en la Copa Mundial de 1970 / Foto: Especial
Selección Mexicana en la Copa Mundial de 1970 / Foto: Especial

Sin embargo, estar presente en tantos Mundiales lo ha hecho acreedor a un récord que pocos quisieran tener dentro del torneo internacional.

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La Selección Nacional posee la marca de ser el país con más participaciones en Mundiales sin poder ser campeón.

Todas las selecciones que conforman el top, han sabido levantar el preciado trofeo al menos una vez: Brasil (5), Alemania (4), Italia (4), Argentina (3), Francia (2), España e Inglaterra (1).

Sin embargo, aunque la constancia ha acompañado al Tri a lo largo de su historia, no así el éxito. Ya que el mejor resultado para el combinado mexicano en un Mundial han sido los Cuartos de Final en dos ocasiones, 1970 y 1986, en ambas, fueron anfitriones.

La Selección Mexicana de 1986 / Foto: Especial
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