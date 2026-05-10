El Estadio Olímpico Universitario estuvo cerca de entrar a la conversación rumbo al Mundial de 2026, pero finalmente quedó fuera de las sedes oficiales que albergarán partidos en México.

Aunque durante varios meses existieron rumores y especulación alrededor del inmueble de Ciudad Universitaria, la FIFA terminó optando únicamente por el Estadio Azteca, el Akron y el BBVA.

La principal razón por la que CU no fue elegido tuvo que ver con los altos costos de remodelación necesarios para cumplir con los estándares exigidos por FIFA, que según con varios reportes, se estimaba de unos 106 mil millones de dólares.

Estadio Azteca, Akron y BBVA, sedes de los partidos del Mundial 2026, en México. FOTOS: Especiales

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Además del tema económico, el inmueble también presentaba limitaciones de infraestructura. A pesar de ser uno de los estadios más históricos y emblemáticos del país, el Olímpico Universitario no contaba con varias de las adecuaciones modernas que exige FIFA para albergar partidos de Copa del Mundo.

Sin embargo, Ciudad Universitaria sí tendrá participación durante la justa mundialista. En abril de 2026 se confirmó que el estadio será utilizado como centro oficial de entrenamiento durante la Copa del Mundo.

Por lo que, aunque no tendrán juegos oficiales, si servirá para que los equipos tengan sesiones de entrenamiento para el torneo internacional.