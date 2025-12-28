A falta de 164 días de que la Selección Mexicana inaugure la Copa del Mundo de 2026, la titularidad en la portería es una de las mayores incógnitas.

Javier Aguirre ha alternado entre Luis Malagón y Raúl Rangel, pero, a pesar de que no lo ha convocado últimamente, el nombre de Guillermo Ochoa todavía sobrevuela en el entorno tricolor.

Para Adolfo Ríos, Paco Memo es el mejor arquero mexicano de todos los tiempos y esa jerarquía, acompañada de la experiencia y el nivel futbolístico, le permitirá ser parte de la convocatoria del Vasco.

“Históricamente, es la leyenda más grande que tenemos en la portería, no es eso lo que le daría un lugar en la Selección Nacional, es la capacidad que sigue teniendo para jugar, la personalidad y madurez. Si se mantiene físicamente competitivo y en su equipo es titular, no me cabe ninguna duda de que llegará a su sexto Mundial”, declaró en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Adolfo Ríos y Memo Ochoa

El Arquero de Cristo considera que el guardameta del AEL Limassol de Chipre hará todo lo posible para defender la cabaña de México, como en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 .

“Conozco perfectamente a Memo y sé que va a luchar por la titularidad porque no se va a conformar, de ninguna manera, con ir de segundo o tercer portero, que, si es así, tampoco lo haría a disgusto; él va a aceptar si no le alcanza porque alguien está mejor, [pero] siempre ha sido una persona disciplinada, se ha cuidado y, si le da la situación física para mantenerse en un nivel futbolístico [adecuado] va a pelear la titularidad”, afirmó su excompañero en el América.

El histórico portero mexicano también compartió su opinión acerca de otros “grandes arqueros” que tiene la Selección Mexicana, rumbo al Mundial 2026.

“Luis Malagón lo ha hecho bien, ha conseguido ser tres veces campeón del futbol mexicano y siendo figura en su equipo, es inevitable no ponerlo de titular. Tienes a otro joven como Raúl Rangel que lo está haciendo bastante bien para poder competir. Hay otros porteros que lo están haciendo bien como Carlos Moreno y Andrés Sánchez, que pueden competir, aunque no sé si el tiempo les dé para estar ahí, [pero] Javier Aguirre tiene a Memo Ochoa con la intención de saber que, si no te funciona el arquero que estás poniendo, vas a tener a alguien de experiencia”, externó Adolfo Ríos, quien confía plenamente en el Vasco.

