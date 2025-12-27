A pocos días de cerrar el año, las redes sociales han sido testigo de un avance significativo en la remodelación del icónico Estadio Azteca.

Un video viral, compartido a través de la red social de TikTok, ofrece una perspectiva inédita que poco se ha visto desde que comenzaron las remodelaciones del Coloso de Santa Úrsula.

Lo que hace meses era un sitio lleno de varillas, grúas y arena, hoy muestra un panorama transformado: butacas en tonos grises y rojos que comienzan a delinearse, pantallas modernas, nuevos accesos, zonas VIP y de prensa, y, lo más destacado, el césped recién instalado que ya viste de verde la cancha.

Este inmueble legendario albergará el partido inaugural del Mundial 2026, entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, el 11 de junio, repitiendo el duelo de 2010. Además, será el primer estadio en la historia en recibir tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

Las obras avanzan, aunque aún restan detalles por afinar, de cara a su reinauguración el 28 de marzo de 2026 con un amistoso entre el Tri y Portugal.

¿Cómo fue el nuevo gran avance revelador que filtraron?

El video, que circula ampliamente, destaca la vista hacia las gradas, donde las tonalidades comienzan a tomar forma para la próxima Copa del Mundo, pero lo espectacular es que fue tomado desde un costado del terreno de juego, revelando detalles que hasta ahora solo se habían visto desde las gradas o tomas aéreas.

Esta filtración genera ilusión entre los aficionados, que ven cómo el estadio se prepara para volver a ser escenario de la fiesta del futbol internacional en México, Estados Unidos y Canadá.