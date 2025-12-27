El mundo del futbol se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de un entrenador y tres de sus hijos en un naufragio ocurrido en aguas indonesias.

El incidente, que resalta los riesgos imprevisibles de las excursiones marítimas en regiones con climas volátiles, ha generado una ola de solidaridad en la comunidad del balompié.

El accidente tuvo lugar el 26 de diciembre, cuando la embarcación turística KM Putri Sakinah, con 11 personas a bordo, sufrió una avería en el motor.

Lee también: Además de Memo Ochoa ¿Qué otros porteros del América defendieron al Tri en un Mundial?

Aunque partió en condiciones favorables, una anomalía meteorológica repentina provocó olas superiores a los dos metros, causando el hundimiento cerca de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo.

Las autoridades indonesias activaron inmediatamente una operación de rescate, complicada por las corrientes y la oscuridad nocturna. Siete personas fueron salvadas: la esposa y una hija del entrenador, junto a cuatro tripulantes y el guía.

Ambas familiares del entrenador reciben atención médica y apoyo consular de la Embajada de España en Indonesia, que coordina la repatriación de cuerpos y asistencia a los afectados.

¿Quién es el entrenador de futbol que perdió la vida en el accidente?

Se trata del director técnico Fernando Martín Carreras, entrenador español de 44 años del Valencia CF Femenino B (en Tercera RFEF), quien perdió la vida junto a tres de sus hijos varones.

Martín, con más de una década en el club valencianista, inició su carrera como futbolista profesional en equipos como la Cultural Leonesa (2007).

Tras retirarse, se dedicó a la formación en la cantera, promoviendo el futbol femenino con pasión, esfuerzo colectivo e igualdad.