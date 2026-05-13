Este miércoles se viralizó en redes sociales un video en el que el mediocampista uruguayo Lucas Torreira, actual jugador del Galatasaray de Turquía, es agredido por un hombre que, de acuerdo a medios europeos, ya tenía una orden de restricción por parte del futbolista por "estar obsesionado con su pareja".

La agresión sucedió en un centro comercial de Estambul. Primero, el agresor lo insultó y luego terminó golpeándolo en la cara.

Este agresor, según las mismas investigaciones policiales, ya tenía antecedentes de hostigamiento hacia el futbolista y las personas de su entorno.

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Afortunadamente, el escándalo no pasó a mayores y la policía actuó de inmediato.

A pesar de que el agresor intentó escaparse en un taxi, la policía lo alcanzó y logró detenerlo.

🇺🇾🇹🇷🚨 ENFERMO: Un trastornado golpeó a Lucas Torreira, jugador del Galatasaray, porque está obsesionado con la mujer del jugador uruguayo. pic.twitter.com/p9YAtGgfxu — Derechazo (@derechazoar) May 13, 2026

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