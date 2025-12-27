La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) ha reconocido a la árbitra mexicana Katia Itzel García como la sexta mejor silbante del mundo en su ranking anual 2025, con 15 puntos.

Esta distinción llega tras un año lleno de logros tanto en el ámbito nacional como internacional, consolidándola como la única representante de Concacaf en el Top 10 y la mejor del continente.

La nacida en la Ciudad de México ha sido habitual en las designaciones de la Liga MX, donde demostró liderazgo, temple y capacidad en jugadas polémicas.

En el torneo Apertura 2025, dirigió 6 partidos de fase regular, mostrando 41 tarjetas amarillas y una roja.

Además, hizo historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de Liguilla en la máxima categoría varonil, en el encuentro de vuelta de cuartos de final entre Toluca y FC Juárez.

A nivel internacional, García tuvo un año intenso: arbitrando tres partidos de la Leagues Cup, uno en la Copa Oro 2025 de Concacaf y otro en la Copa Mundial de Futbol Sub 20 2025.

