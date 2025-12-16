Alexis Vega parece ser el amo y señor del Toluca. O al menos, el favorito de los aficionados. Y así quedó demostrado en el desfile de campeones que realizó el equipo para festejar el bicampeonato de la Liga MX.

El capitán de los Diablos Rojos, que además anotó el penalti definitivo en la tanda ante Tigres en el Nemesio Diez para que el Toluca obtuviera su título número 12, celebró a lo grande con los aficionados que acudieron al festejo.

Alexis Vega levantó el título de la Liga MX con el Toluca. Foto: Imago7

¿Qué hizo Alexis Vega en la celebración de Toluca?

Encima del autobús, junto a todos sus compañeros, aunque especialmente junto a Marcel Ruiz, Jesús Gallardo y El 'Canelo' Angulo, Alexis ambientaba a la afición mientras presumían el trofeo de campeones del Apertura 2025.

Y fue la inicio de la celebración, cuando el seleccionado nacional comenzó a arrojar 'chelas' a parte de la afición que fue a gritar y festejar el logro junto con ellos.

¡El más enfiestado del Toluca! 🥳



Alexis Vega repartió cervezas entre los aficionados escarlatas antes del inicio del desfile de campeones 🍻 pic.twitter.com/ug4630k9Sy — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 16, 2025

Esto no fue nuevo para el exjugador de Chivas, pues el torneo pasado, el Clausura, también pudo mostrar ese lado fiestero que ahora parece gustarle a la afición de los Diablos.

