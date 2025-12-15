Faltan 178 días para el partido inaugural del y México está listo para jugar en el estadio Azteca, el mítico inmueble que se convertirá en el primero en albergar tres Copas del Mundo.

Durante toda la fase de grupos, la Selección Mexicana jugará como local tanto en el Coloso de Santa Úrsula como en el estadio Akron; de hecho, será la primera vez que el Tri juegue un partido mundialista en Guadalajara.

Los millones de mexicanos esperan que el Mundial 2026 sea histórico y para eso, hacerse fuertes de local será clave. A continuación, te presentamos cómo le fue al Tri en cada Mundial que fue local pero jugó fuera del estadio Azteca.

MÉXICO EN EL MUNDIAL 1970

El Tri jugó toda la fase de grupos en el estadio Azteca y no perdió ningún partido; sin embargo, clasificó en segundo lugar, por lo que el partido de cuartos de final no lo jugaron en el hogar del América, sino en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

Allí los goleó Italia 4-1.

MÉXICO EN EL MUNDIAL 1986

En el '86, el Tri volvió a jugar sus tres partidos en el Azteca y una vez más, salió invicto. Esta vez en primer lugar, y en octavos de final logró imponerse a Bulgaria en el Azteca.

Sin embargo, en el mítico quinto partido de cuartos de final, México jugó en el estadio Universitario, hogar de los Tigres, y allí cayó ante Alemania.

