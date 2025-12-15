Este domingo el Toluca se proclamó bicampeón del futbol mexicano al conquistar el torneo Apertura 2025 tras derrotar a Tigres por penales.

Consolidados como el mejor equipo del futbol mexicano en la antesala del Mundial 2026, muchos de sus jugadores podrían ser considerados para jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana o con otros países.

FUTBOLISTAS MEXICANOS DEL TOLUCA QUE PODRÍAN JUGAR EL MUNDIAL

Jesús Gallardo : uno de los jugadores más confiables en Selección Mexicana, disputó 14 partidos de temporada regular con el Toluca, 13 de ellos como titular y aportó 4 goles. No se perdió ninguno de los seis juegos de Liguilla y demostró temple y seguridad en la definición por penales.

: uno de los jugadores más confiables en Selección Mexicana, disputó 14 partidos de temporada regular con el Toluca, 13 de ellos como titular y aportó 4 goles. No se perdió ninguno de los seis juegos de Liguilla y demostró temple y seguridad en la definición por penales. Marcel Ruiz : junto a Gilberto Mora, quizás es el joven más prometedor del futbol mexicano. El mediocampista tricolor, que ha sido convocado en reiteradas ocasiones por Javier Aguirre , jugó 15 partidos de temporada regular, donde anotó dos goles, y fue titular en toda la Liguilla.

: junto a Gilberto Mora, quizás es el joven más prometedor del futbol mexicano. El mediocampista tricolor, que ha sido convocado en reiteradas ocasiones por , jugó 15 partidos de temporada regular, donde anotó dos goles, y fue titular en toda la Liguilla. Alexis Vega: la gran estrella del Toluca es uno de los favoritos a tener su lugar asegurado en el Mundial 2026. El capitán de los Diablos y autor del penalti del título, seguramente será tomado en cuenta por el Vasco.

Cabe recordar, que para el torneo Clausura 2026, la Liguilla se jugará sin seleccionados mexicanos, por lo que serían tres bajas sensibles para Antonio Mohamed.

FUTBOLISTAS EXTRANJEROS DEL TOLUCA QUE PODRÍAN JUGAR EL MUNDIAL

Andrés Pereira : el central uruguayo es uno de los futbolistas con más partidos jugados en el torneo regular para los Diablos. Estuvo presente en 16 jornadas, 15 de ellas como titular, e incluso anotó un gol. En Liguilla jugó todos los partidos y también anotó un gol. Marcelo Bielsa podría tomarlo en cuenta para la Copa del Mundo.

: el central uruguayo es uno de los futbolistas con más partidos jugados en el torneo regular para los Diablos. Estuvo presente en 16 jornadas, 15 de ellas como titular, e incluso anotó un gol. En Liguilla jugó todos los partidos y también anotó un gol. podría tomarlo en cuenta para la Copa del Mundo. Paulinho: el tricampeón de goleo del futbol mexicano aseguró que dará todo lo que está en su poder para ganarse un lugar en la convocatoria de Roberto Martínez en Portugal. Anotó 12 goles este semestre y otros 3 en Liguilla, incluido el segundo gol de la gran final contra Tigres.

