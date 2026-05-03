Este domingo se llevó a cabo la ida de los cuartos de final entre América y Pumas en el estadio Banorte y los dos equipos cumplieron con las expectativas de un Clásico Capitalino en Liguilla. Hubo goles, pasión y polémica, aunque David Faitelson, curiosamente, defendió las decisiones a favor de las Águilas.

Cuando todo parecía perdido para el conjunto dirigido por André Jardine, dos penaltis a favor de los azulcremas cambiaron el resultado final, gracias a que Henry Martín y Alejandro Zendejas intercambiaron la pena máxima por goles.

En primera instancia fue un error de Adalberto Carrasquilla lo que provocó que Luis Enrique Santander sancione penal; después, fue una falta de Nathan Silva.

En la transmisión del encuentro, Faitelson se burló de la situación insinuando que Andrés Vaca podría hacer uso de la famosa frase “penal para el América”; sin embargo, en redes sociales aseguró que las decisiones fueron correctas.

“No hay forma de dudar en ninguno de los dos penaltis para el América… En el primero, Carrasquilla se desentiende por completo de la jugada (le da la espalda al balón) y en el segundo, Nathan tira una patada tarde sobre un Henry que se aviva adelantándose…”, publicó en X (antes Twitter).