La Liguilla del futbol mexicano comenzó y con ella, destaca la ausencia de los jugadores convocados a Selección Mexicana; sin embargo, la concentración rumbo a la Copa del Mundo 2026 todavía no empezó.

Cabe recordar que, bajo petición de Javier Aguirre y en coordinación con los equipos de la Liga MX, los convocados por el Vasco se integrarán a la Selección Mexicana con mucho tiempo de anticipación para prepararse de cara al Mundial 2026.

Dicha concentración será en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol y arrancará primero con los jugadores de la Liga MX, ya que los clubes europeos no soltarán a sus futbolistas con tanto tiempo de antelación.

De acuerdo con los directivos del Tri, la concentración comienza oficialmente el 6 de mayo de 2026.

Por su parte, se espera que los seleccionados mexicanos que militan en Europa reporten con el Tri hasta el 1 de junio.