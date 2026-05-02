Cada vez falta menos para que empiece la Copa del Mundo 2026 y las televisoras se preparan para llevar el mejor contenido durante la justa. Hoy, Televisa empezó a revelar a los comentaristas que integrarán sus transmisiones y dos de ellas son campeonas del mundo.

A través de un hilo en redes sociales, Televisa se encargó de revelar las identidades de las personas que estarán en las transmisiones del Mundial.

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Por parte de los comentaristas tradicionales, o que ya forman parte de la empresa, destacan David Faitelson, Andrés Vaca, Vanessa Huppenkothen, Miguel Layún, Mauricio Ymay, Miguel Herrera, Ricardo La Volpe, Tania Rincón, Alex de la Rosa y Gibrán Araige.

En el apartado de exfutbolistas internacionales, destacan Carles Puyol, campeón en Sudáfrica 2010, los argentinos Javier Zanetti y Juan Pablo Sorín, y las españolas campeonas del mundo Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso, esta última jugadora de las Tigres en la Liga MX Femenil.

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