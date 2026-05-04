Este fin de semana comenzó la Liguilla de la Liga MX con los cruces de cuartos de final, donde se dieron grandes partidos con muchos goles, polémicas y debates sobre qué equipos sufrieron más las bajas de los futbolistas llamados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana.

La lista publicada por la Selección Mexicana provocó además gran polémica, ya que luego trascendió que algunos futbolistas quizás no serían tomados en cuenta para la lista final del Mundial o, por el contrario, que algunos jugadores que no aparecen en la lista serían llamados antes y sí jugarían la Copa del Mundo, como es el caso de Richy Ledezma, del Guadalajara, o de Marcel Ruiz, del Toluca.

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LOS CONVOCADOS DE LIGA MX POR JAVIER AGUIRRE

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Roberto Alvarado (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas de la UNAM)

Armando González (Chivas)

Como era de esperarse, el equipo con más jugadores convocados fue Chivas, con cinco presencias.

¿QUÉ JUGADORES HICIERON FALTA EN LIGUILLA?

Tomando en consideración la cantidad de jugadores que perdió el Guadalajara para la fase final, y el resultado que sufrieron en casa de Tigres (perdieron 3-1), los futbolistas más extrañados fueron el Tala Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Sin embargo, en conferencia de prensa posterior al partido, Gabriel Milito aseguró que no hay excusas para justificar la derrota en el Volcán.

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