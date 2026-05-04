Una de las grandes ausencias en la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 fue Marcel Ruiz. Aunque fue debido su lesión en la rodilla derecha, el mediocampista volvió a jugar y a demostrar un buen nivel... aún así, no le alcanzó,

Ante el gran partido que hizo el mexicano ante Pachuca en el estadio Nemesio Diez en los Cuartos de Final del Clausura 2026, su director técnico, Antonio Mohamed, mandó un mensaje concreto al Vasco, y reveló el estado físico de su futbolista.

Marcel Ruiz con Toluca, durante la Copa de Campeones de la Concacaf - Foto: Imago7

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¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre Marcel Ruiz?

En rueda de prensa al finalizar el partido, el 'Turco' fue preguntado sobre si piensa que perderá a Marcel en este último tramo de la temporada por una llamada de última hora del técnico de la Selección Mexicana.

"No sé, ni me interesa. No me meto en esos temas porque no me incumben", dijo Mohamed de manera tajante.

Y sobre su estado físico, por la lesión en la rodilla derecha, soltó: "Lo vi muy bien, jugó los 90 minutos, perdió muy pocos balones, lo veo cada vez mejor, con más confianza".

"Al final si se cansó porque hicimos muchos cambios y a él no pudimos reemplazarlo, pero yo lo veo muy bien", finalizó.