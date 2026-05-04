La gran estrella del futbol mexicano hace varios torneos tiene nombre y apellido es Armando 'La Hormiga' González, el delantero de Chivas que ya ganó un campeonato de goleo en Liga MX y que anotó 24 goles en una temporada, por lo que ha sido objeto de deseo de equipos en Europa.

De hecho, en las últimas semanas trascendió que el Barcelona estaría interesado en los servicios de la Hormiga, aunque en una reciente entrevista él confesó de qué equipo es aficionado en Europa... y no es de los blaugranas ni de su acérrimo rival, el Real Madrid.

Lee también Liga MX: ¿Qué jugadores convocados por la Selección Mexicana hicieron más falta a sus equipos en Liguilla?

En una entrevista con el medio español Sport, González mencionó que “Sí, claro, ¿a quién no le gustaría? (jugar en Barcelona). El Barça es uno de los mejores equipos de la historia. Para mí, el equipo de Guardiola es mítico, y lo que están haciendo ahora con Hansi Flick también es muy importante. Cualquier jugador quiere llegar ahí. Si se da, estaría muy agradecido”, declaró.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre su afición, reveló que “va a sorprender, pero soy del Atlético de Madrid. Mi padre pasó un tiempo en Madrid y nos traía cosas del Atlético a mi hermano y a mí, y me gustó mucho. Además, me gusta el estilo del Cholo Simeone: la entrega, la lucha, no rendirse nunca, ir partido a partido”.

Al tratarse de un medio con prioridad en Barcelona, el periodista insistió en la probabilidad de jugar con los culés y si le gustaría compartir equipo con una figura como Lamine Yamal, a lo que el delantero de la Selección Mexicana aseguró que “sí, ¿a quién no? Creo que es de los mejores del mundo actualmente, y lo que hace semana tras semana es increíble. Me gustaría tenerlo como compañero. Poder jugar con los mejores del mundo creo que es uno de mis objetivos, y Lamine Yamal es uno de ellos, entonces si Dios me da la fortuna de poder jugar con él, será algo muy bonito”.

Lee también Diego Lainez manda sentido mensaje a Javier Aguirre tras no ser convocado al Mundial