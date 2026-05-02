Este sábado los Tigres vencieron (3-1) a las Chivas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, en un partido donde la polémica arbitral se hizo presente y donde Nahuel Guzmán, al final del partido, protagonizó una nueva discusión en redes sociales con un periodista, en este caso contra Jorge Pietrasanta.

Primero, el comentarista de ESPN publicó que "Tigres lleva 45 minutos llorando y reclamando. ¿Eso es un equipo grande?", en referencia a las quejas de los futbolistas auriazules con el árbitro durante el primer tiempo.

Lee también El mito de "los seis dedos" que impidió que Guillermo Ochoa juegue en el París Saint-Germain

Esos comentarios no fueron omitidos por el legendario portero de Tigres, Nahuel Guzmán, que respondió con ataques hacia el veterano periodista.

"Imáginate haber estudiado la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un doctorado en Periodismo Deportivo. Trabjar hace más de 35 años de eso, cubrir mundiales... y hacer un análisis como este... ¿Eso es periodismo?", respondió el Patón.

Dicho comentario fue celebrado por aficionados de Tigres en redes sociales, así como por excompañeros de Guzmán como Damián Álvarez, quienes se rieron de la respuesta.

Por ahora, Pietrasanta no respondió a la burla de Nahuel.

Lee también Obed Vargas recibe el reconocimiento del Atlético de Madrid: "Buen partido, wey"