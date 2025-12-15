Este lunes el futbolista galés Aaron Ramsey rompió el silencio y habló sobre su polémica salida de Pumas, donde apenas jugó cinco partidos.

Tres partidos como titular y 229 minutos fueron el legado de Ramsey en Pumas, quien entre lesiones y polémicas extracancha se fue por la puerta de atrás de Ciudad Universitaria. La trágica desaparición y muerte de su perrito, fue la gota que derramó el vaso y que terminó de romper la relación entre directiva y jugador.

Sin embargo, con su última publicación en Instagram, el galés quiso dejarle un mensaje a la afición universitaria.

"Quisiera agradecer al pueblo mexicano por su amabilidad y generosidad, por hacernos sentir tan bienvenidos a mí y a mi familia en la Ciudad de México", señala en su texto antes de mostrar su gratitud a Efraín Juárez y su cuerpo técnico.

"También quiero agradecer enormemente al entrenador, al cuerpo técnico y, en especial, al personal médico por ayudarme en un momento difícil con las lesiones. Sin embargo, con su ayuda y mucho trabajo, estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas", continuó.

Finalmente, le dejó el dardo a la directiva felina.

"Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción. Por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales. Gracias de nuevo por todo el apoyo durante el tiempo que pasamos en México. Es un lugar hermoso y sin duda volveremos a visitarlo pronto", concluyó.

