Este domingo los Diablos Rojos del Toluca se proclamaron bicampeones del futbol mexicano al conquistar el trofeo del Apertura 2025 de la Liga MX. De la mano de , derrotaron a Tigres y los escarlatas alcanzaron los 12 títulos ligueros, los mismos que Chivas.

La afición tiene muchos personajes a los cuales agradecerles este bicampeonato. Alexis Vega, autor del penalti ganador; a Paulinho, tricampeón de goleo; Helinho, que anotó el primer gol del partido y reavivó la ilusión de la tribuna; pero el Turco no lo dudó: le dedicó el triunfo a la Virgen de Guadalupe.

Lee también

La devoción del Turco por la 'Morenita' no es novedad. Desde su llegada al futbol mexicano ha expresado su cariño por la Virgen de Guadalupe, pero este lunes, después de la euforia del campeonato, Mohamed visitó la Basílica para agradecerle por el campeonato.

Pese a ser argentino, Mohamed tiene una relación fuerte con la Virgen. Siempre que visita la Ciudad de México, la visita. Incluso en el torneo Apertura 2023, cuando era estratega de Pumas, salió al banquillo usando una camisa con la imagen de la Virgen en todo el torso, motivo por el cual recibió una multa.

Su hija, Mayra Mohamed, compartió en redes sociales imágenes de ella junto al técnico bicampeón en la Basílica de Guadalupe.

Lee también

El Turco Mohamed y su hija Mayra en la Basílica de Guadalupe
El Turco Mohamed y su hija Mayra en la Basílica de Guadalupe
El Turco Mohamed y su hija Mayra en la Basílica de Guadalupe
El Turco Mohamed y su hija Mayra en la Basílica de Guadalupe

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Rafa Márquez dejaría la Selección Mexicana para dirigir a Rayados; ¿Quién tomaría el lugar de Javier Aguirre?

Liga MX

Rafa Márquez dejaría la Selección Mexicana para dirigir a Rayados; ¿Quién tomaría el lugar de Javier Aguirre?
Presidente de Rayados confronta a Sergio Ramos por su salida: "Nos sorprendió que lo haga saber después del partido"

Liga MX

Presidente de Rayados confronta a Sergio Ramos por su salida: "Nos sorprendió que lo haga saber después del partido"