Este domingo los Diablos Rojos del Toluca se proclamaron bicampeones del futbol mexicano al conquistar el trofeo del Apertura 2025 de la Liga MX. De la mano de Antonio Mohamed, derrotaron a Tigres y los escarlatas alcanzaron los 12 títulos ligueros, los mismos que Chivas.

La afición tiene muchos personajes a los cuales agradecerles este bicampeonato. Alexis Vega, autor del penalti ganador; a Paulinho, tricampeón de goleo; Helinho, que anotó el primer gol del partido y reavivó la ilusión de la tribuna; pero el Turco no lo dudó: le dedicó el triunfo a la Virgen de Guadalupe.

Lee también David Faitelson exhibe las groserías de Antonio 'El Turco' Mohamed en la Final con video en sus redes sociales

La devoción del Turco por la 'Morenita' no es novedad. Desde su llegada al futbol mexicano ha expresado su cariño por la Virgen de Guadalupe, pero este lunes, después de la euforia del campeonato, Mohamed visitó la Basílica para agradecerle por el campeonato.

Pese a ser argentino, Mohamed tiene una relación fuerte con la Virgen. Siempre que visita la Ciudad de México, la visita. Incluso en el torneo Apertura 2023, cuando era estratega de Pumas, salió al banquillo usando una camisa con la imagen de la Virgen en todo el torso, motivo por el cual recibió una multa.

Su hija, Mayra Mohamed, compartió en redes sociales imágenes de ella junto al técnico bicampeón en la Basílica de Guadalupe.

Lee también Faitelson responde al 'Turco' Mohamed tras su pleito en la Final: "Majadero, altanero, me amenazó y me dijo que soy una mier..."

El Turco Mohamed y su hija Mayra en la Basílica de Guadalupe