La discusión que protagonizaron David Faitelson y Antonio 'Turco' Mohamed luego de que este conquistara el bicampeonato de Liga MX con Toluca, le dio la vuelta a las redes sociales y generó opiniones divididas.
El estratega aseguró después de la tanda de penaltis que: "Ese gordo (Faitelson) habló de más antes del partido, nunca es bueno hablar antes. Ahora lo voy a buscar".
Y así lo hizo, pues varios videos que tomaron fuerza en internet mostraron al Turco y al periodista de TUDN cara a cara, donde ahora el propio Faitelson reveló lo que se dijeron.
Lee también El 'Turco' Mohamed encaró a David Faitelson luego de ganar la Final con Toluca: "Ese gordo habló de más antes del partido"
¿Qué dijo Faitelson sobre su pelea con Antonio Mohamed?
A través de sus redes sociales, el comunicador de Televisa salió a dar su versión de los hechos, y no se guardó nada ante el entrenador argentino.
"Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca que estaba a solo unos metros…", se lee en su primer publicación.
Y no fue todo. Pues unos minutos después, publicó lo que le dijo el 'Turco' en esa viral discusión: "Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral…Lo hizo con su decisión de “castigar” a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy “una mierda” y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mi a la mierda…", escribió.
Lee también Juan Pablo Vigón golpeó a Franco Romero luego de que este le gritara el título de Toluca en la cara