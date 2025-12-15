La discusión que protagonizaron David Faitelson y Antonio 'Turco' Mohamed luego de que este conquistara el bicampeonato de Liga MX con Toluca, le dio la vuelta a las redes sociales y generó opiniones divididas.

El estratega aseguró después de la tanda de penaltis que: "Ese gordo (Faitelson) habló de más antes del partido, nunca es bueno hablar antes. Ahora lo voy a buscar".

Y así lo hizo, pues varios videos que tomaron fuerza en internet mostraron al Turco y al periodista de TUDN cara a cara, donde ahora el propio Faitelson reveló lo que se dijeron.

Lee también

¿Qué dijo Faitelson sobre su pelea con Antonio Mohamed?

A través de sus redes sociales, el comunicador de Televisa salió a dar su versión de los hechos, y no se guardó nada ante el entrenador argentino.

"Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca que estaba a solo unos metros…", se lee en su primer publicación.

Y no fue todo. Pues unos minutos después, publicó lo que le dijo el 'Turco' en esa viral discusión: "Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral…Lo hizo con su decisión de “castigar” a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy “una mierda” y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mi a la mierda…", escribió.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

André-Pierre Gignac es golpeado por aficionado de Toluca en la Final de la Liga MX

Lo viral

André-Pierre Gignac es golpeado por aficionado de Toluca en la Final de la Liga MX
Martinoli y el 'Doctor' García le meten presión a México de cara al Mundial: "Le toco el grupo más fácil en su historia"

Lo viral

Martinoli y el 'Doctor' García le meten presión a México de cara al Mundial: "Le toco el grupo más fácil en su historia"