Luego de una cardiaca tanda de penaltis, Toluca logró el bicampeonato de la Liga MX tras derrotar a Tigres en el Nemesio Diez. Y al terminar, dos jugadores, uno de cada equipo, se calentaron más de la cuenta,

Juan Pablo Vigón, jugador de los felinos regios, se llevó la tarjeta roja ya terminado el encuentro debido a una agresión a Franco Romero, mediocampista de los Diablos Rojos.

¿Qué pasó con Vigón en la Final de la Liga MX?

De acuerdo con lo que se ve en los videos compartidos en redes sociales, Romero se burló de los Tigres una vez que Alexis Vega anotó el penalti definitivo, lo que encendió los ánimos de Vigón, que lo golpeó enfrente de uno de los árbitros.

Fue un silbante auxiliar quien vio todo el encontronazo y lo reportó con el central César Arturo Ramos, quien decidió mostrar la roja a los dos futbolistas.

Al final del juego, en zona mixta, Jesús Gallardo habló lo sucedido: "Hablé con Vigón, y le dije que se tranquilizara, que pasara lo que pasara íbamos a estar felices porque nos habíamos divertido", soltó el defensa de Toluca.

