México será anfitrión de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia, y en las dos veces anteriores, han tenido sus mejores actuaciones en el torneo: Cuartos de final.

Aunque en la edición de 1970 no había Octavos, para el 86' el Tri avanzó hasta esa instancia con una destacada participación: no perdieron ningún juego en los 90 minutos.

Por lo tanto, para 2026, la exigencia será alta para el equipo que dirige Javier Aguirre. Y así lo creen también Christian Martinoli y Luis García, según lo que dijeron recientemente en su podcast 'Farsantes con Gloria'.

Christian Martinoli y Luis García podrían narrar el Mundial 2026 sólo para YouTube. Foto: Especial

¿Qué dijeron Martinoli y Luis García sobre la Selección Mexicana?

De acuerdo con la dupla de TV Azteca, la Selección Nacional posee uno de los grupos más accesibles que ha tenido jamás, por lo que debería de avanzar sin complicaciones a dieciseisavos de final.

"Yo creo que es el grupo más fácil en la historia contemporánea de la Selección", aseguró el 'Doctor' García, que inmediatamente se puso a analizar los sectores que ha tenido el Tri en los últimos Mundiales.

"En el (Mundial) 1994, el grupo de la muerte, (Irlanda, Italia y Noruega) en el 98 también estaba bravísimo (Países Bajos y Corea del Sur), en 2002 con Italia y Croacia, en 2010 con Francia y Uruguay, en 2014 nos tocó Brasil, Alemania en 2018 que venía de ser campeona del mundo, y luego Argentina en 2022 ", expresó el exfutbolista.

México no tenía un grupo tan papita en el Mundial desde el 2006.

Sin embargo, ambos coincidieron que el Grupo de 2006, también fue amigable para el conjunto Tricolor: "El del Mundial de Alemania puede ser del mismo nivel que el de ahora", soltaron. En aquel año, México compartió zona con Angola, Irán y Portugal.

Ricardo La Volpe dejó buenas sensaciones al frente de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006. Foto: Agencias

