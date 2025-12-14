LA edición de 2026 de la Copa del Mundo en Norteamérica, marcará un precedente en la historia del torneo, pues además de los tres países anfitriones, se jugará también por primera vez con 48 selecciones.

Esta iniciativa de la FIFA se traduce inevitablemente en más partidos. E incluso, el organismo anunció hace un par de semanas que el Mundial tendrá tres ceremonias de inauguración, una en México, otra en Canadá, y una más en Estados Unidos.

¿Qué partidos inauguran el Mundial en los tres países anfitriones?

Como se conoció desde el 5 de diciembre, el día del sorteo, la Copa Mundial arranca el 11 de junio en México, más específicamente en la Ciudad de México, en el estadio Banorte, con el compromiso que enfrentará a la Selección Mexicana y a Sudáfrica.

Un día después, en Estados Unidos, la selección de las barras y las estrellas jugará ante Paraguay, en Los Ángeles Stadium. Duelo que como se dijo, también contará con un evento de inauguración.

Y finalmente, el 13 de junio, en Canadá, el equipo de Australia enfrentará al ganador del Repechaje UEFA D, en Vancouver, para cerrar con los partidos iniciales en los tres países que serán sede de la máxima fiesta del futbol internacional.

