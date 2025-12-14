La Copa del Mundo 2026 ha despertado una expectativa sin precedentes, y la venta de boletos refleja la pasión que genera el torneo en todo el planeta.

Con el tiempo avanzando y el calendario de partidos ya dado a conocer por la FIFA, los aficionados de todo el mundo han buscado mediante los portales oficiales adquirir las entradas con la intención de ver a sus equipos y grandes figuras.

En la lista de encuentros que tendrá el torneo, que para la edición del siguiente año cambió por completo al aumentar a 48 naciones participantes, el máximo organismo del fútbol dio a conocer los partidos que mayor demanda han tenido.

De acuerdo con los registros de la FIFA, la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre ha sido una de las que más solicitudes recibió para sus compromisos, destacando el segundo partido ante Corea del Sur en Guadalajara.

Además del Tricolor, destacan otras grandes aficiones del continente americano, que han levantado la mano para comprar los boletos y mostrar su enorme pasión por el deporte.

LAS LISTA DE LOS 5 PARTIDOS CON MÁS DEMANDA

Colombia vs. Portugal

Grupo K – Estados Unidos - 23 de junio de 2026 - 13:00 horas CDMX

México vs. Corea del Sur

Grupo A - Estadio Guadalajara - 18 de junio de 2026 - 19:00 horas CDMX

Brasil vs. Marruecos

Grupo C - Estados Unidos - 13 de junio de 2026 - 15:00 horas CDMX

Ecuador vs. Alemania

Grupo E - Estados Unidos - 25 de junio de 2026 - 20:00 horas CDMX

Escocia vs. Brasil

Grupo C - Estados Unidos - 24 de junio de 2026 - 16:00 horas CDMX