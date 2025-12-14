La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá se encuentra cada vez más cerca de comenzar, generando una gran emoción en los aficionados de todo el planeta, quienes ya cuentan los días para el juego inaugural.

Con ese partido en mente, y con el objetivo de llevar las emociones del certamen de la FIFA a todo el mundo, los organizadores han desarrollado un calendario con horarios peculiares, que para los seguidores mexicanos pueden representar algunos inconvenientes.

Mientras que los encuentros disputados en territorio nacional se han programado principalmente en horarios vespertinos y nocturnos, los partidos celebrados en ciudades de Canadá y la costa este de Estados Unidos arrancarán mucho más temprano, lo que obligará a los fanáticos en México a madrugar para no perderse la acción.

Con ese ingrediente, los amantes del fútbol tendrán que ajustar sus rutinas con la intención de ver la mayor cantidad de partidos.

¿Cuáles serán los partidos con el horario más temprano en el torneo?

Los encuentros más tempranos del Mundial 2026 en horario de México serán el inaugural México vs. Sudáfrica y otros juegos programados en sedes de Estados Unidos y Canadá que comenzarán desde las 11:00 o 12:00 horas (CDMX).