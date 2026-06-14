Una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se presentó en las últimas horas, con la contundente victoria de Australia por 2-0 sobre Turquía, un rival que llegaba como favorito, pero que no logró imponer condiciones ni sumar sus primeros puntos en el torneo.

El triunfo, construido con los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, permitió al conjunto oceánico —actual integrante de la confederación asiática— dar un golpe de autoridad en el Grupo D y colocarse en el centro de los reflectores, compartiendo protagonismo con selecciones como Estados Unidos.

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Lo ocurrido sobre el terreno de juego se vivió con intensidad al otro lado del mundo. En distintas ciudades australianas, miles de aficionados se volcaron a las calles para seguir el encuentro, siendo Melbourne uno de los principales puntos de reunión donde la pasión futbolera se desbordó.

Imágenes difundidas en redes sociales reflejaron la euforia que se apoderó de los seguidores en cada jugada, alcanzando su punto máximo con el segundo gol, que desató abrazos, saltos y lágrimas entre los aficionados, en una celebración que confirmó el impacto histórico del resultado.

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El siguiente compromiso de Australia en el torneo será ante Estados Unidos el próximo 19 de junio, un duelo que luce determinante para ambos conjuntos en su aspiración por adueñarse del liderato del grupo y encaminar su clasificación a la siguiente ronda.