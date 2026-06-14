La actividad de la Copa del Mundo 2026 continúa este domingo con una cartelera que promete intensidad, talento y grandes momentos dentro de la cancha. Tras el arranque del torneo y los primeros minutos de varias selecciones, ahora es el turno de algunas de las potencias del futbol internacional, como Alemania y Países Bajos, que harán su presentación con la presión de cumplir con las expectativas y demostrar por qué son candidatos al título.

La jornada dominical contempla un total de cuatro encuentros, cada uno con su propia historia y relevancia dentro de la competencia. Para varias selecciones, estos partidos marcarán su debut en la justa mundialista, como es el caso de Curazao, que buscará sorprender y dejar huella en su primera aparición en este escenario.

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Asimismo, el día significará el regreso de combinados que suelen ser protagonistas incómodos, como Túnez y Costa de Marfil, equipos que combinan experiencia y talento emergente. A su vez, selecciones como Ecuador y Japón saltarán al terreno de juego con la misión de consolidarse como rivales peligrosos, capaces de complicar a cualquier adversario con su velocidad, orden táctico y disciplina.

Con actividad durante todo el día, la agenda del Mundial ofrece múltiples opciones para los aficionados, quienes podrán seguir de cerca cada duelo y no perder detalle de lo que suceda en esta intensa jornada. Entre expectativas, debuts y equipos que buscan reafirmar su nivel, este domingo se perfila como un capítulo clave en el desarrollo de la Copa del Mundo.

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LOS PARTIDOS DE ESTE DOMINGO EN LA COPA DEL MUNDO

  • Alemania vs. Curazao – 11:00 horas
  • Países Bajos vs. Japón – 14:00 horas
  • Costa de Marfil vs. Ecuador – 17:00 horas
  • Suecia vs. Túnez – 20:00 horas
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