Lo importante era ganar, a como diera lugar; en una Copa del Mundo, las formas no importan.

Con más dudas que certezas, Escocia debutó en Norteamérica 2026 con una victoria (0-1) sobre Haití y es líder del Grupo C, donde también están Brasil y Marruecos.

A lo largo de los 90 minutos, no existió ninguna diferencia entre haitianos y escoceses. El partido fue mucho más parejo de lo que cualquiera se hubiera imaginado.

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En ambas porterías, hubo acciones de gol. Fue un duelo de ida y vuelta en el estadio Boston.

Sin embargo, la selección europea fue capaz de aprovechar la jugada más peligrosas que generó.

John McGinn se encontró con un balón dentro del área de Haití y no la desperdició.

Aunque, la anotación del volante escocés también contó con algo de fortuna.

Su disparo fue desviado por un elemento del país caribeño y el balón se incrustó en la portería (28') de Johny Placide, quien ya estaba completamente vencido y no pudo hacer nada para evitar la caída de su marco.

A pesar de la derrota, la selección de la Concacaf dejó buenas sensaciones en su debut en Norteamérica 2026.

Haití pagó cara su derrota, pero demostró su orgullo por estar de regreso en una Copa del Mundo luego de 52 años; ahora, tiene que pensar en Brasil.

Por su parte, Escocia dejó muchas dudas en su presentación, pero logró sumar los tres puntos y es líder del Grupo C; Marruecos ya espera por los escoceces.