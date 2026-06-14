Así fue el primer gol de Curazao en el Mundial ante Alemania

La Copa del Mundo de 2026 continúa dejando momentos inolvidables, y uno de ellos lo protagonizó Curazao al marcar el primer gol de su historia en el torneo. En medio de un escenario dominado por selecciones de mayor tradición, el conjunto caribeño logró inscribir su nombre en el marcador y en la memoria del certamen.

Con el papel de víctima y ante el reto de enfrentar a una potencia como Alemania, el representativo de Concacaf sorprendió a propios y extraños al romper el cero y desatar la euforia en el Estadio de Houston. El tanto no solo significó un golpe anímico en el partido, sino también un símbolo de orgullo para un equipo que llegó al Mundial con pocas expectativas y que ahora presume un capítulo histórico en su corta experiencia mundialista.

Lee también Fiebre del Mundial impulsa venta de jerseys pirata en el Centro Histórico

Tras escuchar por primera vez su himno nacional en una Copa del Mundo, los jugadores de Curazao salieron decididos a dejarlo todo sobre el terreno de juego. Aunque recibieron un golpe tempranero con el gol de Felix Nmecha al minuto 6, ni el ánimo del equipo ni el de su afición se vino abajo.

Con carácter y determinación, el conjunto caribeño comenzó a ganar protagonismo, apostando por la posesión y la velocidad para incomodar a la zaga alemana. Esa insistencia encontró recompensa al minuto 21, cuando Livano Comenencia sacó un disparo preciso que terminó en el fondo de la red, desatando la celebración y firmando un momento histórico para su selección.

Lee también Son Heung-min y estrellas de Corea disfrutan tacos durante su estancia en Guadalajara

El empate (1-1) causó que Alemania volviera a toma el control del partiodo, pero teniendo mayor cuidad en cada contra del rival, que recibió el cariño de la grada en cada pase.