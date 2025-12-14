La Copa del Mundo de la FIFA ha sido escenario de partidos memorables, donde la pasión y la competitividad se mezclan con historias de gloria y derrota.

Entre esos episodios, la goleada de Hungría sobre El Salvador en 1982 destaca como un acontecimiento que sorprendió al mundo entero, dejando tras noventa minutos el marcador final de (10-1), que no solo reflejó la superioridad técnica y táctica de los europeos, sino también las dificultades que enfrentaba el conjunto centroamericano en su primera participación mundialista.

La goleada de 10-1 no solo se convirtió en la más abultada de la historia de los Mundiales, sino que también abrió debates sobre la desigualdad en el nivel competitivo entre selecciones de distintas partes del mundo.

En aquella jornada de terror, el equipo representante del continente americano, encontró el tanto de la honra de los pies de Luis Ramírez Zapata, quien se quedó como el hombre más destacado de su nación ante los ojos del mundo.

El resultado, que en ese momento generó debate podría volver a presentarse en la edición de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, misma que presentará un total de 48 representativos en la fase de grupos, muchos de ellos viviendo su primera experiencia en mundiales, ante poderosos equipos con gran calidad.