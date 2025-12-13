¿Alguna vez te imaginaste a Cristiano Ronaldo pisando el acelerador a fondo? Pero no en las canchas de futbol, sino a bordo de un espectacular auto de carreras callejeras al lado de los peronajes más importantes de las cintas de 'Rápidos y Furiosos', pues parece que esto se puede hacer realidad.

En un anuncio que ha causado bastante revuelo en las redes sociales, Vin Diesel, actor que interpreta al popular personaje Dominic Toretto, confirmó que el astro portugués podría tener un papel en la próxima película de la saga de 'Rápidos y Furiosos'.

A través de su cuenta de Instagram, el actor estadounidense compartió una foto junto al astro portugués y escribió un mensaje que pone a CR7 como uno de las estrellas de la pantalla grande.

¿Qué fue lo que dijo Vin Diesel sobre la aparición de Cristiano Ronaldo?

"Todos preguntaban si estaría en la ‘mitología’ de Rápidos & Furiosos... Debo decir que es real. Escribimos un papel para él... para Cristiano Ronaldo", redactó el actor junto a una imagen donde aparece abrazado del futbolista.

CR7, conocido no solo por sus récords en el futbol, sino por su faceta como modelo, youtuber y empresario, dará así su salto a la actuación en la pantalla grande. Aunque no se ha detallado si su personaje será aliado, antagonista o un cameo, Ronaldo se une a una lista de estrellas que han participado en estas cintas como Dwayne Johnson, Jason Statham o Gal Gadot.