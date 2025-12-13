La esperada gira de Lionel Messi por India, bautizada como "GOAT India Tour", se tornó en una jornada caótica este sábado en el estadio Salt Lake de Calcuta, cuando aficionados frustrados invadieron el campo, arrojaron botellas, arrancaron asientos y vandalizaron instalaciones tras una breve aparición del astro argentino, que duró entre 10 y 22 minutos.

Miles de seguidores, muchos luciendo camisetas de la selección argentina, habían pagado entradas para ver al campeón mundial, pero la mayoría solo alcanzó a vislumbrar fugazmente a Messi, rodeado constantemente por un gran grupo de políticos, celebridades y seguridad, lo que impidió una visión clara incluso en las pantallas gigantes.

El capitán de Argentina saludó al público dando una vuelta al campo, pero el evento se cortó abruptamente ante el creciente descontento.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, quien se dirigía al estadio cuando estalló el caos, expresó su consternación en redes sociales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades de La India?

“Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el estadio Salt Lake", dijo Banerjee, quien se disculpó públicamente con Messi y los aficionados, anunciando la formación de un comité de investigación para “realizar una investigación detallada sobre el incidente, establecer responsabilidades y recomendar medidas para evitar que se repita en el futuro”.

Además, la policía detuvo al principal organizador del evento, Satadru Dutta, por mala gestión.

Fanáticos iracundos forzaron vallas de seguridad, lanzaron objetos al césped y causaron daños significativos antes de que la seguridad, superada en número, interviniera.

80.000 fanáticos se acercaron al Estadio de Calcuta, India 🇮🇳, para poder ver a Lionel Messi.



Messi, acompañado de Luis Suárez y Rodrigo De Paul, ya había abandonado el recinto.

Previamente, el argentino inauguró de forma remota una estatua de 21 metros de sí mismo en Calcuta,la cual ha generado bastante polémica sobre el casi nulo parecido de la figura con el astro argentino, según dicen en las redes sociales.

La gira de tres días continúa en Hyderabad, donde el evento transcurrió con normalidad, Mumbai y Nueva Delhi. A pesar del incidente, la "Messimanía" persiste en un país donde el futbol apasiona a millones.