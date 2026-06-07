El plantel encabezado por Marcelo Bielsa cerró actividades en Montevideo con una jornada sin entrenamientos este domingo. Antes de ello, la selección de Uruguay sostuvo prácticas y encuentros con presencia de aficionados en dos ciudades de su país.

El viernes pasado, la escuadra celeste realizó una sesión abierta en Pando, donde alrededor de 600 niños convivieron con los jugadores y participaron en actividades dentro del terreno de juego. Un día más tarde, la experiencia se repitió en Canelones como parte de la despedida del equipo previo al viaje mundialista.

Lee también ¿Quiénes son los 48 entrenadores que dirigirán a las selecciones del torneo?

Marcelo Bielsa explicó que el cuerpo técnico optó por permanecer más tiempo en Uruguay debido al desgaste físico de varios elementos del plantel tras una extensa campaña en sus respectivos clubes.

“Fue una temporada muy larga y muy desgastante para algunos jugadores y pensamos que pasar el tiempo de preparación acá en Montevideo iba a ser agradable”, dijo Bielsa.

El estratega argentino también reveló que el plan original incluía dos partidos amistosos antes del torneo, uno en Montevideo y otro fuera de la capital. Sin embargo, reconoció dificultades para concretarlos por la falta de rivales adecuados.

“Teníamos la idea de jugar un partido en Montevideo y otro en una ciudad del interior, pero se fue complicando la instrumentación de la idea. Nos costó conseguir rivales. Los rivales a los que podíamos enfrentar no respondían a las expectativas que teníamos”, explicó el seleccionador.

¿Cuándo llegará a México la selección de Uruguay para el Mundial?

La selección de Uruguay iniciará este martes por la noche su traslado hacia México, país donde instalará su base de operaciones para disputar la Copa del Mundo.

El combinado sudamericano aterrizará en Cancún la mañana del miércoles 10 de junio y posteriormente se dirigirá a Playa del Carmen, sede elegida para su concentración.

La Asociación Uruguaya de Futbol confirmó este domingo el itinerario de la delegación, que despegará desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco con destino al Caribe mexicano. Una vez en territorio nacional, el equipo recorrerá cerca de 68 kilómetros hasta Playa del Carmen, ubicada en Quintana Roo.

Uruguay debutará el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudí dentro del Grupo H, sector que comparte con España y Cabo Verde.