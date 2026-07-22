Hace unos dias, el exportero Guillermo Ochoa anunció oficialmente su retiro del futbol profesional, a los 41 años de edad, poniendo fin a una larga trayectoria. Esta situación no pasó desapercibida para el exjugador Carlos Salcido, quien agradeció al excancerbero por su entrega abajo de los tres palos.

"Le agradezco a Memo esa energía, ese positivismo, esa resilencia que ha mostrado", señaló el exzaguero, al destacar que esas cualidades de Ochoa deben servir de ejemplo.

"Aquí en México estamos faltos de esas guías, esos personajes que nos motiven, sobre todo a los niños, a las niñas", detallo el también exvolante defensivo.

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"Ahorita estamos este tema de Liga femenil y a veces crecemos un poquito de esas guías para ser protagonistas para tratar de hacer realidad nuestros sueños de ser futbolistas. Hoy Memo está haciendo eso, ya después le caerá el veinte, pero lo que ha hecho es impresionante" explicó.

Recientemente, el ahora exportero mexicano compartió un emotivo video y mensaje en sus redes sociales tras la participación de México en el Mundial de 2026, donde disputó su sexta Copa del Mundo, para despedirse de los guantes y de las canchas.

En su mensaje de despedida, Ochoa expresó profunda gratitud y reflexión. “Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en mi selección, y hoy entrego mis guantes”, afirmó Paco Memo.

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