Luka Modric prolongará su trayectoria en la élite del futbol europeo. El AC Milan confirmó la renovación del contrato del experimentado mediocampista croata por una temporada más, acuerdo que le permitirá competir con los Rossoneri hasta cumplir 41 años y mantenerse como una de las figuras más longevas del máximo nivel.

La continuidad del exjugador del Real Madrid llega poco después de su participación en la Copa del Mundo 2026, torneo en el que defendió los colores de Croacia por quinta ocasión.

Lee también Gilberto Mora rompe el mercado y ya es el futbolista mexicano más valioso tras el Mundial

Modric inició como titular los cuatro compromisos de su selección y además rebasó la marca de 200 partidos internacionales, cifra que reafirma su lugar entre los grandes referentes del balompié croata.

La aventura mundialista terminó con un episodio polémico para Croacia. El conjunto balcánico cayó 2-1 frente a Portugal en los dieciseisavos de final, duelo marcado por un gol invalidado que generó controversia.

Modric permaneció sobre el terreno de juego durante 109 minutos y volvió a demostrar su capacidad física y liderazgo pese a su veteranía.

"Uno de los mejores y más icónicos jugadores del fútbol mundial, el croata continuará su camino con la camiseta rossonera”, dijo el Milan en un comunicado.

“Ci vediamo presto" 🔜

Parola di Luka Modrić pic.twitter.com/IybmopjSyg — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

El conjunto italiano apuesta por la experiencia del veterano volante para afrontar una campaña con nuevos retos.

Tras finalizar en la quinta posición de la Serie A durante la temporada anterior, el club obtuvo un boleto para disputar la Liga Europa, certamen que afrontará bajo la dirección técnica de Ruben Amorim.

Con esta renovación, Modrić confirma que todavía tiene ambición para competir al máximo nivel. Su calidad, visión de juego y liderazgo continúan como argumentos suficientes para que el Milan mantenga la confianza en un futbolista que, a sus casi 41 años, sigue escribiendo capítulos destacados en una carrera llena de éxitos.