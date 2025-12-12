Roberto Guerrero Ayala es, sin duda, una de las figuras más emblemáticas del periodismo deportivo en Guadalajara y un referente histórico en las transmisiones del futbol mexicano.

A lo largo de varias décadas, su voz acompañó partidos en radio y televisión con un estilo único: narraciones rápidas, precisas y llenas de pasión que lograron conectar con generaciones enteras de aficionados, especialmente aquellos que seguían a los equipos jaliscienses como Chivas, Atlas, Tecos y U de G.

Lee también: Importante comentarista se despide de TNT Sports para ser nuevo 'fichaje' de Telemundo

Su capacidad para pintar jugadas con palabras lo convirtió en un ícono irrepetible de la crónica deportiva tapatía. Su trayectoria lo llevó a cubrir desde torneos locales hasta eventos internacionales de gran relevancia, ganándose el respeto no solo del público, sino también de colegas y directivos.

Ha sido reconocido como una voz indispensable que marcó época, alguien cuya simple entonación era suficiente para que los radioescuchas sintieran que estaban en el estadio. Además de su talento al micrófono, Guerrero Ayala destacó por su cercanía con la gente.

En estos días, la noticia de su deterioro de salud conmocionó al gremio periodístico y a miles de aficionados que crecieron escuchándolo.

¿Cuál es el estado de salud de Don Roberto Guerrero Ayala?

Este viernes 12 de diciembre, Enrique "El Perro" Bermúdez actualizó el estado de salud de su amigo y colega Roberto Guerrero Ayala, tras generar alarma días atrás al reportarlo en condición grave.

En un mensaje en su cuenta de X, Bermúdez compartió la buena noticia: "Acabo de colgar con mi amigo y gran narrador Roberto Guerrero Ayala. Gracias a Dios libró la neumonía y lo van a dar de alta, muy agradecido con todos, por sus oraciones y buenos deseos".