Los movimientos entre los diferentes medios deportivos no dejan de causar revuelo. Ahora tocó el turno a un comentarista deportivo que ha decidido dar un salto en su trayectoria profesional.

Tras varios años en los medios del deporte, el periodista ha confirmado su salida de una cadena y su llegada a una de las principales plataformas hispanas en Estados Unidos, donde participará en coberturas de gran envergadura.

La noticia fue compartida directamente por el propio profesional a través de sus redes sociales, donde expresó entusiasmo por el nuevo reto que enfrenta.

“Con mucha alegría les comparto que oficialmente me uno al gran equipo de NBC/Telemundo y Telemundo Deportes. Estoy listo para un nuevo capítulo en mi carrera profesional ahora fuera de mi querido México, en un nuevo mercado que afrontar, encomiendas y compromisos por cumplir”, escribió.

¿Quién es el comentarista que deja TNT Sports para unirse a Telemundo Deportes?

Se trata de Omar Zerón, quien deja TNT Sports para integrarse al staff de Telemundo Deportes. Cuenta con una extensa trayectoria en el periodismo deportivo mexicano. Es recordado especialmente por su paso por TV Azteca, donde fungió como reportero, narrador y conductor.

En esa etapa cubrió tres Copas del Mundo, finales del futbol mexicano y torneos como la Copa América y la Copa Oro. Más tarde pasó por Canal 6 Multimedios y, recientemente, formó parte del equipo de transmisiones de TNT Sports.

“Le pondremos voz a la Premier League, Liga MX, Mundial de la FIFA 2026, Juegos Olímpicos, además de contenidos digitales para toda la comunidad hispana en los Estados Unidos. Doy gracias a Dios por la oportunidad, gracias a los directivos, gracias a mis compañeros por el apoyo y recibimiento. ¡Vamos con todo! ¡Nos vamos a divertir!”, comentó en sus redes sociales.