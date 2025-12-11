La crisis de talentos en Fox Sports México no se detiene. La cadena ha visto partir a varias de sus figuras más representativas en los últimos meses, y esta semana se suma una salida que impacta profundamente a la audiencia amante del futbol.

Durante la emisión de ayer miércoles en Fox Sports Radio, uno de los conductores más queridos del equipo anunció su decisión de no continuar en la televisora.

En el programa La Última Palabra, sus compañeros le dedicaron palabras de cariño y reconocimiento, deseándole éxito en lo que venga.

El ambiente fue emotivo, con comentarios que resaltaron la huella dejada durante años de trabajo conjunto.

¿Quién es el comentarista deportivo que dijo adiós a Fox Sports?

Se trata de Rubén Rodríguez, quien decidió separar su carrera de los proyectos de Fox Sports, esto luego de que Grupo Lauman le ofreció renovar contrato, pero decidió no aceptarlo.

“¡Gracias por cada momento!”, expresó el periodista a través de una publicación compartida en las redes sociales.

"15 años después... Gracias Fox Sports por cambiar el rumbo de mi vida, hoy te doy gracias por cada momento, viaje aventura, nota, ca..., acierto, etc", comenzó en su redacción.

"Gracias a toda mi gran familia, a la gente que amo y quiero y que ha estado siempre, amigos, compañeros, mis jefes, productores, staff, edición, redacción, reporteros, a mis colegas de otros medios que me ayudaron a ser mejor profesional y competir con más ahínco en estos 15 años", agregó visiblemente conmovido.

Rubén Rodríguez se ha destacado por su acceso privilegiado a fuentes y su presencia constante en los eventos más importantes del balompié. Desde su llegada se convirtió rápidamente en una de las caras principales de la cadena, manteniendo esa posición hasta hoy.

Su partida se suma a una lista creciente de bajas de la televisora que pierde poco a poco a sus voces más reconocibles.