Las Chivas anunciaron este jueves que la relación con el mundialista Javier Hernández ha llegado a su final.

Chciharito, quien cumplió su segunda etapa con el cuadro rojiblanco y quien jugó con el equipo los últimos cuatros torneos de liga, se va del redil luego de una fase en su carrera que no resultó como muchos aficionados esperaban.

Luego de anunciarse su salida del club del cual surgió hace casi 20 años, el futbolista, fiel a su estilo, compartió un emotivo video en sus redes sociales en el que reflexionó de forma indirecta sobre su paso con el Rebaño Sagrado.

¿Qué fue lo que dijo Javier Hernández en su video?

"Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar. A ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros", comentó el jugador que durante muchos años fue referente del club rojiblanco.

"Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no es que el exitoso ha cometido más errores. El exitoso no tiene menos caídas, el exitoso tiene más valentía para levantarse, porque todos estamos aprendiendo a ser humanos", dijo Javier, en lo que pudo haber sido en referencia a su última actuación con Chivas.

Y es que hay que recordar que en el último partido del Rebaño, CH14 tuvo en sus botines la posibilidad de que su equipo avanzara a las Semifinales del torneo Apertura 2025, pero tras fallar un penalti ante Cruz Azul, las esperanzas de lo Chivahermanos se desvanecieron, y el atacante se convirtió en el blanco de las burlas y las críticas en las redes

Para finalizar, Javier Hernández mandó un mensaje para sus seguidores y también dejó pistas de lo que podría ser su futuro.

"Gracias por acompañarme y hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el futbol".