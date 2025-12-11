La boletera Fanki anunció que las entradas para el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026 en la reapertura del Estadio Banorte, se agotaron durante la fase de preventa.

Sin embargo, el proceso estuvo envuelto en controversia debido a múltiples fallas técnicas que impidieron a numerosos aficionados adquirir sus boletos. Situación que se mantuvo hasta este jueves, luego del fracaso obtenido desde el día anterior cuando se abrió oficialmente la preventa de entradas para ver al equipo mexicano ante el de Cristiano Ronaldo.

Lee también: Samuel García destapa por qué el Tri no jugará en Monterrey y exige compensación inmediata

Desde las 9:00 de la mañana de este 11 de diciembre, hora anunciada para el inicio de la preventa, los usuarios reportaron problemas graves en la plataforma.

La fila virtual no funcionaba correctamente y muchos ni siquiera lograban acceder a la página web.

En redes sociales, las quejas se multiplicaron con videos y capturas de pantalla que evidenciaban pantallas en blanco, errores de carga y mensajes de indisponibilidad inmediata.

Aunque algunos aficionados aseguraron haber comprado boletos a través de la aplicación móvil, estos casos fueron minoritarios y generaron sospechas, al punto de que varios usuarios los calificaron de 'bots' por la rapidez y las condiciones en que supuestamente se concretaron las compras.

En algún momento de la venta de entradas, la plataforma compartió algunos consejos para que los usuarios lograra el objetivo de conseguir un lugar para el partido.

Posteriormente, lanzaron un comunicado donde detallaban los problemas a los que se enfrentaron y el motivo de la supensión de la venta desde el día anterior.

No obstante, el enojo y la frustación de los usuarios fue más que evidente, y a través de las redes sociales compartieron su molestia.

Fanki no detalló en sus redes sociales si quedaba algún remanente de boletos, pero en su sitio web se adelantó que sí habrá venta general.

Esta segunda fase está programada para el próximo 13 de diciembre, dando una nueva oportunidad a los seguidores del Tricolor y de Cristiano Ronaldo para asistir al encuentro.

El partido representa un evento histórico al marcar la reapertura del Estadio Banorte, lo que incrementó la expectativa y la frustración entre los aficionados que no pudieron asegurar su lugar en esta primera etapa.