El Guadalajara hizo oficial este jueves la salida de Javier Hernández, poniendo fin a su segunda etapa con el equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

A través de un emotivo comunicado en redes sociales, la institución agradeció la entrega del delantero histórico y dejó abierta la puerta a su legado eterno.

Chicharito regresó a Chivas en enero de 2024 con la ilusión de cerrar su carrera en casa, pero lesiones recurrentes y una irregularidad notable marcaron sus casi dos años de vuelta.

A pesar de que a lo largo de su carrera fueron más aciertos lo que realizó con el Rebaño, su adiós quedará marcado por el penal fallado en la Vuelta de Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Cruz Azul, error que eliminó al Rebaño de la lucha por el título.

¿Qué fue lo que compartió Chivas sobre la salida de Chicharito?

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre”, expresó el club sobre el delantero que totalizó 33 goles en 121 partidos con la camiseta rojiblanca considerando ambas etapas.

Pese al cierre agridulce en el Apertura 2025, Guadalajara resaltó los logros del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana (52 goles).

“Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano. Con el Rebaño conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010 (…) Con 52 tantos, su nombre está grabado como el máximo anotador de la Selección Mexicana, con la que disputó tres Copas del Mundo”, añadió el equipo.

“En su regreso a casa, ‘Chicharito’ aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX”, también destacó el comunicado. “Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante”.