César Huerta y Luis Chávez, dos elementos que habían sido habituales en las convocatorias de Javier Aguirre, libran una carrera contrarreloj para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

Según información de FOX Sports, ambos futbolistas se encuentran trabajando diariamente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol.

Lee también: Samuel García destapa por qué el Tri no jugará en Monterrey y exige compensación inmediata

Luis Chávez, mediocampista del Dinamo Moscú, sufrió en junio una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento con el Tri.

El jugador fue operado en Guadalajara por el doctor Rafael Ortega, quien dio un pronóstico positivo: Chávez podría regresar a las canchas en enero de 2026, justo a tiempo para pelear por un lugar en la lista final mundialista.

Por su parte, el extremo del Anderlecht, el 'Chino' Huerta, se sometió a una cirugía de pelvis en noviembre tras lesionarse antes de la última Fecha FIFA.

César Huerta continúa con su rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento. El Chino fue operado de una lesión en la pelvis, se espera que en un mes tenga alta médica . @FOXSportsMX pic.twitter.com/FLnjUCdBIw — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) December 9, 2025

El club belga informó en su momento: “Tras una serie de exámenes médicos adicionales, César Huerta se sometió a una cirugía de pelvis. Esto significa que el extremo mexicano estará de baja entre seis y ocho semanas”.

Se espera que el Chino también esté listo entre enero y principios de febrero.

Ambos pasaron por el quirófano y ahora realizan trabajos específicos en el CAR para no perder ritmo físico. Su gran objetivo es estar disponibles para el amistoso de preparación ante Portugal y, sobre todo, para el debut mundialista de México vs Sudáfrica en 2026.

Javier Aguirre sigue de cerca la evolución de los dos jugadores, conscientes de que su regreso fortalecería significativamente al Tri en la Copa del Mundo que se disputará en casa y en Estados Unidos y Canadá.