Recientemente, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó que el excentral y excapitán del combinado nacional, Rafael Márquez, apunta a tomar las riendas de la Selección Mexicana una vez que concluya la Copa del Mundo de 2026.

Esto significa que Javier Aguirre dejará el banquillo del conjunto mexicano, sin importar lo que suceda en la próxima justa mundialista de Norteamérica, donde México será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

“Lo de Rafa Márquez es un contrato firmado, termina su empleo después de la Copa del Mundo y se integra como entrenador, es un plan que está en marcha", manifestó Sisniega durante una conferencia de prensa tras la Asamblea Ordinaria de Dueños de la Liga MX. "Ha observado mucho, estuvo en Chile (Mundial Sub 20), tuvo mucha actividad, el plan está en marcha, queremos cumplirlo y plasmarlo como dice su contrato contrato”, agregó el directivo.

Tras este fin de los rumores que circulaban entorno al banquillo tricolor, ya comenzaron también a surgir las interrogantes sobre quiénes serán los hombres de confianza de 'El káiser' de Zamora, Michoacán.

Entre ellos suena el nombre de otro histórico de la Selección que se sumaría al proyecto y que aportaría su experiencia como mundialista y siendo el brazo derecho de Márquez.

¿Quién sería el auxiliar técnico de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana?

Para armar ese equipo técnico del futuro, la Femexfut tendría en nombre del personaje que acompañaría al michoacano. Y sería nada menos que Andrés Guardado.

De hecho, el 'Principito', quien compartió con Márquez algunas Copas del Mundo, ya habría recibido una primera invitación para sumarse al staff de Javier Aguirre de forma inmediata.

Sin embargo, Guardado habría rechazó la oferta con el objetivo de terminar su preparación como entrenador en el Real Betis de España y estar listo para integrarse de lleno al proyecto 2026-30 bajo el mando de Rafael Márquez, a quien, dicho por él mismo, es uno de los futbolistas que siempre ha admirado y con quien a tenido la fortuna de compartir el balón dentro del terreno de juego.