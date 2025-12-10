La Selección Mexicana se prepara para un amistoso de cara al Mundial 2026, programado para el 28 de marzo en el renovado Estadio Azteca.

Este encuentro contra Portugal no solo servirá como prueba clave para el equipo dirigido por Javier 'Vasco' Aguirre, sino que también marcará la reapertura oficial del icónico Coloso de Santa Úrsula, sede de tres ediciones mundialistas (1970, 1986 y la venidera 2026).

La expectativa es máxima entre los aficionados, quienes ven en este partido una oportunidad única para medir fuerzas ante una potencia europea y vibrar con el Tri en su camino hacia la Copa del Mundo que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

El plato fuerte de este duelo es, sin duda, la posible presencia de Cristiano Ronaldo, el astro portugués que podría encender el estadio de la Ciudad de México con su magia.

Sin embargo, la euforia inicial se transformó en caos cuando la plataforma Fanki, encargada de la venta de boletos, colapsó minutos antes del inicio de la preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banorte, programada a las 9:30 de la mañana de este 10 de diciembre.

Originaria de Colombia y seleccionada como la nueva boletera oficial en reemplazo de Ticketmaster para eventos en el Estadio Azteca, Fanki no resistió la avalancha de usuarios ansiosos por asegurar su lugar.

Errores 503 y tiempos de carga eternos inundaron las pantallas, dejando a miles de fans frente a un portal "desconocido" que fallaba estrepitosamente, como reportaron múltiples medios y usuarios en tiempo real.

Esta saturación del servidor generó una ola de frustración inmediata, cuestionando la capacidad técnica de la plataforma para manejar un evento de tal magnitud y recordando episodios similares en ventas masivas de boletos deportivos.

Algunos usuarios optaron por refrescar la página una y otra vez, solo para toparse con más decepciones. Por esta esta falla, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de memes, chistes y burlas ingeniosas dirigidas a Fanki, descargando la furia colectiva.

A continuación te dejamos los mejores MEMES tras el colapso de Fanki:

Yo actualizando la página de Fanki mientras likeo mentadas en Twitter pic.twitter.com/9E2TcDt9LL — Analistas (@SomosAnalistas_) December 10, 2025

Todos en la oficina: este wey llegó con toda la actitud a trabajar.



Yo, actualizando la página de FANKI cada segundo: pic.twitter.com/6oM6chZv4b — Diego (@diegoaefe) December 10, 2025

Yo likeando todos los tuits de odio contra fanki a la vez que refresco la página



pic.twitter.com/0LJW0ttKOY — 01800 (@fak01800) December 10, 2025

#Fanki los cirujanos ya no me pueden esperar más ya me van a meter al quirófano no mms, suerte a los que se quedan pic.twitter.com/E2bP9iNvNO — Ivan (@lg_soundx) December 10, 2025

Todo México esperando a que Fanki arregle su página de mierda para comprar boletos para el México vs Portugal



Perdónanos Ticketmaster pic.twitter.com/L84JGo7KFj — Iván Estrada 💀 (@Estradamyers) December 10, 2025