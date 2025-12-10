El mundo del periodismo deportivo se encuentra en un estado de preocupación y es que en las últimas horas se dio a conocer que un histórico comentarista, que formó parte de Televisa y se convirtió en una de las voces referentes del futbol mexicano, se encuentra en estado grave de salud.

Este cronista fue testigo de grandes historias del balompié mexicano, pues desde varias décadas fue el encargado de acompañar cada jugada en el terreno de juego con sus narraciones, que se hicieron famosas por el timbre inconfundible de su voz.

Se trata del comentarista Roberto Guerrero Ayala, quien frecuentemente narraba los partidos de los equipos de Guadalajara que participaban en el máximo circuito del futbol nacional.

¿Quién es Roberto Guerrero?

Roberto Guerrero Ayala es, sin duda, una de las figuras más emblemáticas del periodismo deportivo en Guadalajara y un referente histórico en las transmisiones del futbol mexicano.

A lo largo de varias décadas, su voz acompañó partidos en radio y televisión con un estilo único: narraciones rápidas, precisas y llenas de pasión que lograron conectar con generaciones enteras de aficionados, especialmente aquellos que seguían a los equipos jaliscienses como Chivas, Atlas, Tecos y U de G.

Su capacidad para pintar jugadas con palabras lo convirtió en un ícono irrepetible de la crónica deportiva tapatía. Su trayectoria lo llevó a cubrir desde torneos locales hasta eventos internacionales de gran relevancia, ganándose el respeto no solo del público, sino también de colegas y directivos.

Ha sido reconocido como una voz indispensable que marcó época, alguien cuya simple entonación era suficiente para que los radioescuchas sintieran que estaban en el estadio. Además de su talento al micrófono, Guerrero Ayala destacó por su cercanía con la gente.

En estos días, la noticia de su deterioro de salud ha conmocionado al gremio periodístico y a miles de aficionados que crecieron escuchándolo.

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Guerrero?

Hasta el momento poco se sabe sobre el estado de salud del comentarista deportivo Roberto Guerrero, sin embargo, fue el también narrador Enrique Bermúdez, quien dio a conocer que su colega atravesaba por momentos complicados.

Y es que el apodado 'Perro' envió un mensaje de oración en apoyo al comunicador Roberto Guerrero Ayala, poe el estado de salud delicado que atraviesa.

En su publicación a través de las redes sociales, el narrador expresó: “Me acaba de informar el nieto de Roberto Guerrero Ayala que mi querido Roberto está grave, los invito a orar por su salud”.