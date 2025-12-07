Orbelín Pineda sigue demostrando por qué es pieza clave del AEK Atenas. Este domingo, el mediocampista mexicano abrió el marcador con un gol de cabeza, algo poco habitual en el jugador de 1.69 m, en la goleada 4-1 sobre Atromitos, correspondiente a la jornada 13 de la Super Liga de Grecia.

A los 18 minutos, tras un centro preciso de Lazaros Rota desde la derecha, 'El Maguito' se elevó dentro del área y superó a los defensores y al portero rival Lefteris Choutesiotis para el 1-0.

Fue su tercera anotación de la temporada, campaña en la que ha disputado los 13 partidos de Liga, 12 como titular. Y al término del partido fue reconocido como el MVP del partido.

El encuentro se mantuvo cerrado hasta el complemento. Luka Jovic, ex Real Madrid, convirtió un penal al 65’ y cinco minutos después firmó su doblete.

Atromitos descontó al 73’ por medio de Panagiotis Tsantilas, pero Robert Ljubicic selló el 4-1 al 86’.

¿Cómo va Orbelín Pineda con el AEK Atenas en la Liga de Grecia?

Con este triunfo, AEK llegó a 31 puntos y se colocó tercero, a solo tres unidades del líder Olympiacos. La próxima semana visitarán al Panetolikos.

Pineda, quien jugó los 90 minutos, se consolida como uno de los jugadores más regulares del equipo y mantiene viva la ilusión de pelear por un lugar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana de Javier Aguirre.