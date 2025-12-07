El comentarista de ESPN, José Ramón Fernández, volvió a encender la polémica sobre el Mundial 2026 al publicar en su cuenta de 'X' una dura crítica en contra de la organización del certamen más importante del balompié internacional.

Ya cada vez son menos los días para llegar a la fecha prometida, cuando las emociones por el Mundial lleguen a las nubes una vez que ruede la pelota por primera ocasión.

Será el próximo 11 de junio cuando se escuche el silbatazo inicial durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, por ello, los aficionados ya se alistan para no perder detalle de ese partido y de los otros 103 que darán forma a la justa de Norteamérica.

Sin embargo, para nadie es un secreto que este Mundial solo estará al alcance de algunos, en cuanto a la posibilidad de de ver un juego en las tribunas de uno de los estadios, esto debido al alto costo de las entradas.

Por ello, el comentarista deportivo José Ramón Fernández alzó la voz y desató la polémica al criticar el elevado costo de los boletos para los partidos de la Copa del Mundo.

¿Qué fue lo que dijo José Ramón Fernández sobre los exorbitantes precios de las entradas del Mundial?

“Como lo dije en un twitt anterior, un Gran Mundial para muy, pero muy pocos... ¿Vale la pena? Cada quien...”, escribió Joserra junto a una captura de los boletos disponibles para el México vs Sudáfrica en el renovado Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con la información que Joserra compartió las cifras son impactantes:

Categoría 1 a 63,938 pesos

Categoría 2 a 65,515 pesos

Categoría 3 a 52,364 pesos

Categoría 4 a 69,002 pesos

La reacción en redes fue inmediata, miles de usuarios coincidieron con el comunicador: “Este Mundial será para millonarios”, "Desde hace mucho los mundiales se volvieron prohibitivos para las mayorías y muy lejos del verdadero espíritu del juego", "Desde que el futbol dejó de ser un deporte competitivo para convertirse en un espectáculo, su valor de entretenimiento subió, pero la competencia se extinguió. Hoy en día da lo mismo ir a ver un concierto que un partido de un mundial".