La fiebre del Mundial 2026 ya se siente en el vestidor del AEL Limassol de Chipre.

Tras conocerse que México abrirá el torneo ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, Guillermo Ochoa decidió “calentar” el ambiente con una "acción" que rápidamente se hizo viral.

En una historia de Instagram, se ve al portero mexicano sentado en el vestidor del equipo chipriota cuando Luther Singh, delantero sudafricano y su compañero de equipo, se acerca a saludarlo.

¿Cómo fue que Memo Ochoa le negó el saludo a un compañero sudafricano?

En el video se puede apreciar que Ochoa extiende la mano… pero de inmediato la retira negándole el saludo. Singh insiste y Memo finalmente accede entre risas de ambos y del resto del plantel.

“No, no, no puedo... No podemos”, fue la frase que lanzó Ochoa, mientras que su compañero le buscaba la mano en medio de carcajadas.

"Una vez más", sentenció Singh, tras chocar las palmas con el portero tricolor, recordando la ocasión que México y Sudáfrica se enfrentaron en la inauguración del Mundial de 2010.

Lo cierto es que, de llegar convocado, Ochoa disputará su sexta Copa del Mundo y podría despedirse del futbol internacional en casa y uno de los partidos será frente a los Bafana Bafana.

Sin embargo, el lugar de Memo no está garantizado, competirá con Luis Ángel Malagón y Tala Rangel como unas de las opciones de los puestos de porteros que llevará Javier Aguirre.