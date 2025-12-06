La FIFA dio a conocer el calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026, que por primera vez tendrá 48 selecciones y 104 partidos.

Lee también: Antonio Mohamed dio su Top 5 de mejores futbolistas mexicanos y todos fueron mundialistas

Entre todos los duelos destacados, uno quedará grabado para siempre en los libros de historia del futbol mundial: el encuentro número 1000 de las Copas del Mundo se disputará en territorio mexicano.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido número mil de las Copas del Mundo?

El honor recayó en el Estadio BBVA de Monterrey, casa de Rayados, que recibirá el sábado 20 de junio de 2026 el enfrentamiento entre Túnez y Japón, correspondiente al Grupo C.

Este será el segundo partido que dispute cada selección en el torneo.

Monterrey no ocultó su emoción. A través de las redes oficiales se publicó la noticia con gran entusiasmo, pues el Gigante de Acero escribirá su nombre en la historia de la justa solo por recibir un partido de Copa del Mundo, sino por dejar un registro que quedará en la memoria del certamen.

"El partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo se jugará en nuestra casa, el estadio Monterrey. El 20 de junio será un día que quedará marcado para siempre cuando la selección de Túnez y de Japón disputen más que tres puntos. 1,000 partidos, 1,000 historias y 1,000 recuerdos que se sellarán con nuestra gente recibiendo al mundo. ¡Estamos más que listos!", se en la plataforma de X.

¡El partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo se jugará en nuestra casa! El Estadio Monterrey. 🏆🏟️



El 20 de junio será un día que quedará marcado para siempre cuando la selección de Túnez y de Japón disputen más que tres puntos.



1,000 partidos, 1,000 historias y… pic.twitter.com/Pt2aJ5asxQ — FIFA World Cup 26™ Monterrey (@MonterreyFWC26) December 6, 2025

México será subsede junto a Estados Unidos y Canadá, y tendrá tres estadios activos: el Azteca (Ciudad de México), el Akron (Guadalajara) y el BBVA (Monterrey).

En total, el país mexicano organizará 13 partidos de fase de grupos.

Además del histórico Túnez-Japón, Guadalajara vivirá otro choque de alto voltaje con el España-Uruguay en el Akron.

Con estos anuncios, la afición mexicana ya cuenta los días para vivir un Mundial que promete romper todos los récords, incluido el del partido milenario que tendrá como escenario el Gigante de Acero regiomontano.